Roma, Ranieri: "Tanti cambi nella formazione? A fine partita vi spiego perché"

AFP via Getty Images

La Roma ospita il Napoli in occasione della 23esima giornata di campionato. I giallorossi vogliono provare a battere la capolista, al netto dei 23 punti di distacco in classifica. Il tecnico Claudio Ranieri, nel pre-partita di Dazn, ha parlato di una squadra ch proverà a giocarsela fino in fondo: "La Roma è cambiata. Conosco meglio i giocatori. Abbiamo ancora tanto da lavorare, anche il Napoli è una squadra migliore rispetto all'andata. Hanno 23 punti in più di noi e hanno potuto lavorare tutta la settimana, ma noi proveremo a giocarcela."

NAPOLI - Ancora sul Napoli: "Sono un rullo compressore. Dei 37 gol fatti, 18 sono arrivati negli ultimi 30 minuti. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo: se vinceranno saranno stati più bravi, ma devono dimostrarlo".

LE SCELTE - Tanti cambi per lache si presenta contro ilI cambi? Lo vedrete. A fine partita vi dico perché questo schieramento".