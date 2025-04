Roma, Ranieri: "Un altro anno con me sarebbe dannoso. Su Ancelotti..."

Nel corso dell'intervista concessa a DAZN, l'allenatore della Romaha parlato anche del proprio futuro ed in particolare del nome del suo possibile successore a partire dalla prossima stagione. “”, ha dichiarato il tecnico testaccino.Che poi ha liquidato la questione del nuovo allenatore con una battuta molto rapida: “”. Il nome dell'attuale tecnico del Real Madrid è tornato in auge in queste ultime ore, dopo che la sua posizione è finita pesantemente nel mirino della critica come conseguenza dell'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Arsenal.Le indiscrezioni della stampa spagnola sono sempre più insistenti su una separazione che si consumerà tra Ancelotti e il Real Madrid al termine di questa stagione – nonostante un contratto fino a giugno 2026 – forse anche prima, se l'esito della finale di Coppa del Re contro il Barcellona del 26 aprile non fosse positivo.