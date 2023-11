Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione di casa Roma ripartendo dalle parole di ieri del suo allenatore Jose Mourinho: "Il nostro club non tira fuori queste cose (problemi di calendario e rapporti con Lega Serie A, ndr), non ne parla neanche a livello istituzionale, quindi sono sempre io a tirarle fuori anche se non dovrei". Il rapporto tra il tecnico lusitano e la proprietà giallorossa è attualmente ai minimi storici, vista anche l’assenza della figura dirigenziale richiesta dallo Special One.