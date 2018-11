Ecco le parole di Di Francesco a poche ore dal big match di Champions tra Roma e Real MadridLeggendo i dati sembrerebbe una vittoria, ma il risultato dice altro. Ci è mandata determinazione e cattiveria e non le compri al supermercato. Sia in fase difensiva che offensiva. L'avevamo preparata come la gara più importante, questo mi ha dato fastidio.Pellegrini non sarà a disposizione nè con Real nè con l'Inter. Olsen farà un provino ma gli esami svolti in mattinata sono buoni. Manolas sarà della partita.Sono i tanti dati che da positivi diventano negativi. La mancanza di credere a quello che si fa in area di rigore porta a questo. Il lavorare sulla testa dei ragazzi permette di venirne fuori. Il fatto di avere subito una gara importante aiuta.E' importante per la squadra, di me non parlo perché ho sempre sentito grande società dalla fiducia. Poi è normale che il calcio è il calcio, il risultato è importante in primis per provare ad arrivare in vetta al girone.L'allenatore è lo stesso che con determinazione ha portato la Roma spesso nella metà campo avversaria. La cattiveria è una cosa astratta e i giocatori sanno bene che averla fa differenza. Si può allenare, ma spesso ricadiamo su questa cosa. Evidentemente devo raddoppiare le dosi, io l'esame di coscienza la faccio tutti i giorni. Real in crisi? Possono dire la stessa cosa di noi. Sono due squadre malate in campionato, sarà ad armi pari detto però che loro sono campioni d'Europa.Secondo me giocano in maniera molto simile. Loro venivano all'andata da un ottimo momento, oggi è diverso.Giochiamola prima sta partita. Bisogna mandare messaggi positivi in certe situazioni. Dovremmo raddoppiare l'impegno, ma il mondo e la vita non sono fatte per abbattersi. Anzi nelle difficoltà bisogna fare di più, e già lo abbiamo fatto in altri periodi. Il problema più grande - tra le tante cavolate che dico - è la continuità.Non parlo di formazione assolututamente. Non ho ancora deciso nemmeno il sistema di gioco, certe partite ti fanno pensare a tutto. Tutti hanno la possibilità di scendere in campo. Vedremo, potrebbero esserci sorprese.Ora abbiamo una identità più delineata. E' cambiata molto, è cambiata la condizione e pure la crescita di alcuni giovani che vivono di alti e bassi.