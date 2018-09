Alla vigilia del primo turno di Champions contro il Real Madrid, ecco le parole in conferenza stampa di Eusebio Di Francesco



Ha la percezione che l'entusiasmo si stia dilapidando. Che soluzioni si possono trovare? Sentite questa fragilità per le troppe cessioni?



Roma è così, nemmeno è iniziata la Champions e già si parla di entusiasmo perso. Mi auguro che da domani si veda una squadra arrabbiata, il desiderio di far male agli avversari e di fare una partita gagliarda.



Che differenza c'è tra questo Real e quello di Zidane?



Senza Ronaldo mi pare si muova più da squadra. Addormentano meno la partita e sono più aggressivi. La fisionomia è su per giù la stessa. Noi dobbiamo avere la capacità di migliorarsi. Col Chievo ho visto una manovra offensiva migliore, ci è mancata quella difensiva.



Ha detto che è presto per paragonare i due Real, ma in che modo cambia un club quando perde uno come Ronaldo?



Non posso dire se è migliore o peggiore, siete tutti frettolosi nell'avere giudizi in Italia come in Spagna. A me questo Real Madrid piace, Asensio è fortissimo. Non è Ronaldo per caratteristiche, ma lavora tanto per sè stesso e la squadra. Ronaldo è stato sostituito più che degnamente. Il Real nella vita conta per il nome che ha, non perché era il Real Ronaldo.



Dzeko non prende la porta come lo scorso anno.



Non sono preoccupato, quello che dobbiamo migliorare è il discorso della fase difensiva. Ne stiamo parlando tanto e lavoreremo per questo. Oggi dobbiamo trovare solidità. Ed è un discorso di squadra, non solo del portiere o dei difensori.A prescindere dal modulo, serve ritrovare un'anima. Quello conta più di tutti, non il modulo.



Qual è ora il giocatore più pericoloso del Real?



Difficile scegliere, ma prenderei Sergio Ramos. Sa fare tutto con grande qualità.



Nzonzi e De Rossi possono giocare insieme senza per forza modificare l'assetto?



Per me possono coesistere, ma Nzonzi può fare anche la mezzala. Domenica è stata fatta una scelta basata su una sofferenza di imbucate in mezzo al campo.





Giocherà Perotti dal primo minuto?



Diego andrà in panchina, altri andranno in tribuna e questo gli farà bene. Alcuni si sentono già maturi.



Può essere il momento di Kluivert?



Faccio un discorso generale di crescita. Il fatto che il papà ha giocato qui interessa relativamente. Lui deve migliorare tanto nei movimenti tattici. Ha grandissimi mezzi e grande istinto. Dire oggi che può fare una grande Champions è prematuro.



Può dirci qualcosa sulla situazione di suo figlio con Douglas Costa?



Sono indignato per presunte parole che mio figlio possa aver detto a Costa. Ha preso uno sputo in faccia, umiliazione unica per un uomo. Ha reagito da grande uomo. L'unico che non ha preso scuse è stato lui, ed è assurdo. Non dovrei dirlo io che sono il papà. Le immagini sono chiare. E' quasi passato da vittima a colpevole, questi sono i social dove è stata augurata la morte a me e mio figlio. La domanda arriva da un giornalista spagnolo...