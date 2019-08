La nona e ultima amichevole estiva della Roma sarà anche la più importante perché questa sera allo Stadio Olimpico a partire dalle 20.00 i giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno il Real Madrid di Zinedine Zidane per aggiudicarsi la Mabel Green Cup.



Una partita importante non solo dal punto di vista del gioco e del risultato ma anche e soprattutto per quella che sarà la Roma del futuro. Con le Merengues partirà ancora una volta titolare Edin Dzeko, che continua ad aspettare l'Inter mentre fra le fila del Real non sarà a disposizione Mariano Diaz primo obiettivo dei giallorossi per l'attacco.





Le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca

Real Madrid (3-5-2) Courtois; Nacho, Varane, Eder Militao; Carvajal, Casemiro, Valverd, Modric, Marcelo; Hazard, Benzema. All.: Zidane





Roma-Real Madrid (ore 20, Stadio Olimpico)



