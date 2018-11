Due squadre in difficoltà in cerca di rilancio. Roma e Real Madrid stanno attraversando un periodo complicato in campionato, ma sono molto vicine alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Appaiate in testa alla classifica del girone G con 9 punti, giallorossi e blancos giocano anche per il primato del raggruppamento.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



La Roma ha perso le ultime tre sfide contro il Real Madrid in Champions League, senza mai trovare la via del gol. Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite sul campo della Roma in Champions League, perdendo (2-1) nel febbraio 2008. La Roma ha collezionato un solo clean sheet nelle 11 partite disputate contro il Real Madrid in Champions League, in occasione della vittoria al Bernabéu (1-0) nell’ottobre 2002.



In caso di successo, la Roma per la prima volta vincerebbe quattro partite di fila in Champions League. La Roma ha vinto le ultime sette sfide casalinghe in Champions League, realizzando nel parziale 20 gol e collezionando sei clean sheet. Il Real Madrid ha perso due delle ultime quattro sfide esterne nelle fasi a gironi di Champions League, dopo averne perso una nelle precedenti 26 (18V, 7N).