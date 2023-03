La Roma torna a giocare in Europa e sfida la Real Sociedad nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. Per la squadra di Mourinho, si tratta di una partita fondamentale per mettere le basi per la qualificazione ai quarti, in vista del ritorno della prossima settimana. In difesa ci sarà il grande ex Diego Llorente per i giallorossi. Calcio d'inizio all'Olimpico alle 18:45.



NUMERI - I giallorossi hanno perso solo due delle sue ultime 33 partite in casa nelle principali competizioni europee (poi 24 vittorie e 7 pareggi). Tutte e due le sconfitte sono arrivate contro squadre spagnole: nel 2018 contro il Real Madrid e contro il Real Betis in questa edizione della competizione.