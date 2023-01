La Roma finalmente riabbracdcia Georgino Wijnaldum, uno degli acquisti dell'ultima estate che, per infortunio, ha di fatto saltato tutta la stagione. Fino ad oggi, perché il centrocampista olandese in prestito con diritto di riscatto dal PSG è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo e, sebbene sia improbabile vederlo già a disposizione di Mourinho per la sfida contro la Fiorentina, potrebbe tornare molto utile all'allenatore portoghese nelle prossime settimane.