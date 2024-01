Roma: Renato Sanches al capolinea. Ecco chi lo vuole

L'avventura di Renato Sanches alla Roma è da ritenersi conclusa. Il centrocampista portoghese non ha mai ingranato con José Mourinho complici numerosissimi infortuni e per questo il PSG e il club giallorosso stanno concordando la possibilità di interrompere subito il prestito per consentirgli di trovare una nuova destinazione.



Sono due i club che si sono fatti avanti con Jorge Mendes, il suo agente, e che stanno pensando di dargli una chance per i prossimi sei mesi. Si tratta del Besiktas in Turchia e dell'Olympiacos in Grecia.