Primo gol in serie A con la maglia della Roma per Renato Sanches, pupillo sia di Tiago Pinto che di Mourinho. Il portoghese a Sky si sofferma anche sui tanti infortuni: "Non possiamo controllarli, noi facciamo di tutto per stare in buona forma ma a volte capitano. Io spero di riuscire a fare il mio lavoro, continuerò a impegnarmi anche se sono cose che fanno parte del lavoro. Dobbiamo restare positivi, questo è il calcio".