Renato Sanches conte le ultime ore con la la maglia del Paris Saint Germain. Come anticipato da Calciomercato.com e rilanciato ora da l'Equipe e da RMC, il centrocampista portoghese è ormai a un passo dalla Roma. Oggi, infatti, Sanches non si è allenato con il resto della squadra impegnata nella tournée in Giappone. Tiago Pinto è vicino a chiudere con un prestito oneroso da 1 milione e un diritto di riscatto a circa 13 milioni di euro che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze visti i dubbi sulle condizioni fisiche dell'ex Lilla. In queste ore la Roma proverà il pressing finale con buone possibilità di successo. In questo modo chiuderebbe il discorso centrocampisti, e resterebbe solo da rinforzare il reparto offensivo con Scamacca che prende il largo.