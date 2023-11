Cautela è la parola d'obbligo quando ci si approccia a Renato Sanches. Sembrava tutto pronto per vederlo, se non proprio titolare, almeno giocare uno spezzone importante domenica contro l'Udinese dopo gli scampoli di gara con Lecce, Slavia Praga e Lazio (in totale 44 minuti). E invece, i nuovi controlli ai quali si è sottoposto ieri a Trigoria hanno evidenziato un problema muscolo tendineo che andrà valutato in queste ore. Fare previsioni sul portoghese è quantomeno un azzardo, scrive Il Messaggero. Di certo c'è però che ieri non si è allenato e la sua presenza contro i friulani torna in dubbio. Il centrocampista, arrivato con la formula del prestito in estate dal Psg, ha già dovuto saltare 10 gare sulle 16 stagionali dei giallorossi, fermandosi per due volte.