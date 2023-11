Renato Sanches è finalmente in gruppo. Nell'allenamento mattutino il centrocampista portoghese si è allenato coi compagni dopo tre giorni di lavoro individuale a causa di un affaticamento muscolare. Sanches sarà quindi a disposizione per la gara contro l'Udinese di domenica all'Olimpico anche se difficilmente scenderà in campo dal primo minuto. Presenti oggi anche Dybala, Paredes e Ndicka tornati dagli impegni delle loro nazionali