Pare che per il trasferimento di. Dunque si può già parlare di quale tipo di calciatore sia il centrocampista portoghese, ma soprattutto del timbro che si porta addosso e lo ha inserito in un giro di trasferimenti tanto vorticoso quanto, sovente, fuori dalla sua portata: il timbro di, portoghese come il direttore sportivo romanistae il tecnico giallorosso, che del super-agente lusitano è anche cliente. E nel mezzo di questo giro si ritrova: non soltanto nella collocazione in campo, ma persino nei dati anagrafici.– Nato in Portogallo da genitori immigrati (padre di São Tomé e Principe, madre di Capo Verde), Renato Sanches risulta nato il. Ma si tratta di un'indicazione “sulla fiducia”, poiché i genitori vanno a registrarlo all'anagrafe portoghese ben cinque anni dopo la nascita (nel 2002) e fanno trascrivere quella data . Pare che da quelle parti non sia un'eccezione.. E il vasto flusso proveniente dalle ex colonie è stato governato in modo non sempre preciso dall'ex centro metropolitano, che vedeva morire per consunzione l'impero. A ogni modo, la rocambolesca vicenda anagrafica ha generato, specie negli anni iniziali da professionista. Quando nella stagione 2015-16 s'impose nel calcio portoghese grazie al primo campionato da titolare del Benfica, condotto a buon livello ma anche estremamente pompato dalla stampa lusitana . I tratti somatici parevano nettamente più adulti e anche la struttura fisica non era proprio quella di un ragazzo ancora in crescita. Per una mera questione anagrafica, adesso che il calciatore ha 7 anni di più la questione non è di gran peso. Ma, sia in termini di prospettiva di carriera che rispetto alla valutazione delle prestazioni in campo. Perché un conto è sapere che quel calciatore, così esplosivo e esuberante ma anche tutto da disciplinare tatticamente e atleticamente, ha meno di vent'anni e dunque può ancora essere plasmato; altro è sapere che va già verso i venticinque anni e dunque è ormai strutturato. In quella fase la società di appartenenza,. A ogni modo, per il centrocampista del Benfica si tratta di una stagione magica che culmina col. Della squadra guidata dal commissario tecnico Fernando Santos il centrocampista del Benfica diventa titolare nel corso della manifestazione. La stampa internazionale acclama il giovane (fino a prova contraria) astro del calcio lusitano.La carriera di Renato Sanches segue uno schema che pochi anni dopo verrà replicato per: entrambi provenienti dal Benfica, entrambi autori di una stagione d'esordio positiva e iper-celebrata, entrambi ceduti nel successivo mercato estivo a un club europeo di primo piano. Nel caso di João Félix la cifra di cessione all'Atlético Madrid è addirittura indecente: 126 milioni di euro. Anche nel caso di Renato Sanches, che viene trasferito al Bayern Monaco prima degli Europei,. In tutto sarebbero, ma di quei bonus non scatta nemmeno un centesimo perchéquasi quanto lo sarà quella di João Félix in Liga. Di fatto, i due ex ragazzi d'oro del Benfica sono gemelli in tutto. Manca però da menzionare un altro elemento in comune:. Che fa di tutto per lanciarli nel grande calcio europeo prima possibile (quando forse) e montare intorno a loro trasferimenti dai valori finanziari esagerati, che hanno finito per schiacciare entrambi.Dunque il ragazzo prodigio fallisce la prima stagione al Bayern Monaco e nella successiva viene prestato allo, in Premier League.Rimane anche nella memoria un passaggio laterale indirizzato a un cartellone pubblicitario scambiato per un compagno di squadra, nella gara di Stamford Bridge contro il Chelsea. Il portoghese torna. Infine trova un club disposto a comprarlo al club bavarese, che dal canto suo ormai non vede l'ora di disfarsene. Si tratta del, club francese il cui mercato viene fatto dal portoghese, grande amico di Jorge Mendes. Nel Lille, squadra europea di seconda fascia, Renato Sanches torna a sentirsi a proprio agio. Non si rivede mai il giocatore che aveva impressionato gli osservatori internazionali, e inoltre l'attesa maturazione nello stile di gioco non arriva proprio: Renato Sanches continua a essere un giocatore di grandi fiammate ma anche esuberante all'eccesso, tatticamente ingovernabile. Come lo era nei suoi 19 anni (con asterisco) del 2016. A ogni modo,. Tanto da valergli il trasferimento al. Altra squadra di prima fascia europea. E altra stagione flop, con poche presenze (e pochissime da titolare) e il solito curriculum di infortuni. Sicché adesso si replica la situazione di sei stagioni fa al Bayern: dopo una stagione si apre la strada dei prestiti.Intanto riceve un calciatore gestito da Jorge Mendes per volere dell'allenatore gestito da Jorge Mendes. Ma certamente saranno state fatte le valutazioni tecniche del caso, ci mancherebbe altro.@pippoevai