Brutte notizie dall’infermeria di Trigoria per Paulo Fonseca in vista del match di domani sera contro il Cska Sofia. Come riporta il Corriere dello Sport Il laterale destro Davide Santon si è fermato nuovamente per infortunio e non prenderà sicuramente parte alla gara.



Un problema, questo, non da poco per il tecnico portoghese che aveva tenuto il terzino italiano 90 minuti in panchina nella sfida di lunedì contro il Milan, in previsione appunto dell’Europa League.Per sostituire l’ex Inter è aperto il ballottaggio tra Bruno Peres e Karsdorp con quest’ultimo favorito visto anche che affiancherà Fonseca nella conferenza stampa di vigilia.