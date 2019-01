Manuel Montali, responsabile del settore giovanile della Virtus Entella, rivela al Corriere della Sera, come riuscì a portare in Liguria Nicolò Zaniolo: "Il suo vecchio agente mi chiamò, dicendomi che era in uscita dalla Fiorentina. Mancavano tre giorni alla fine del mercato ed eravamo già a posto. Poi mi disse che c’era la possibilità di prendere il ragazzo a zero e così ci feci un pensierino. Siamo stati bravi a chiudere in poco tempo".



SULL'INTER - "Piaceva anche a Juve e Sassuolo. I nerazzurri però erano i più convinti. Fu una trattativa semplice: lo vendemmo a 1,8 milioni più i premi".