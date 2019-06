Nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo, la Roma continua a lavorare sul mercato. I giallorossi sono alla ricerca di un portiere che possa rimpiazzare il deludente Robin Olsen. Il numero uno svedese dovrebbe partire nelle prossime settimane, con destinazione la Premier League. I capitolini stanno valutando diversi profili, come Pau Lopez del Betis Siviglia. Non è tramontata definitivamente l'ipotesi legata al passaggio dalla Juve alla Roma di Mattia Perin. Tuttavia, i bianconeri si liberebbero del proprio vice Szczesny solamente per condizioni vantaggiose, come l'inserimento di un giocatore giallorosso nella trattativa. Il primo nome resta Nicolò Zaniolo, ma piace anche Stephan El Sharaawy.