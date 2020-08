C'era preoccupazione in casa Roma dopo le positività al Covid-19 di Antonio Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Justin Kluivert. Oggi, prima della ripresa degli allenamenti, tutti i giocatori si sono sottoposti a nuovi test. Sono risultati tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti questa mattina i giocatori e lo staff della Roma. La squadra svolgerà prima dei test in palestra, poi alle 19 scenderanno tutti in campo per il primo allenamento verso la nuova stagione.