è il primo nome per rinforzare la difesa della Roma a gennaio. Vi abbiamo raccontato ( LEGGI QUI ) di come i contatti fra le parti stiano già andando avanti da tempo con il difensore e il suo entourage per rinforzare un reparto arretrato provato da uno Smalling mai a disposizione e che vedrà Ndicka andare anche in Coppa d'Africa. C'è però un retroscena che avvicina l'ex-Juve alla capitale e va ricercato nello spogliatoio giallorosso.Negli anni di militanza bianconera sono stati parecchi gli episodi che lo hanno portato a "scontrarsi" con la tifoseria giallorossaSecondo il Corriere dello Sport il suo principale sponsor è l'ex compagno di squadra a Torinoche lo reputa tutt'oggi un punto di riferimento e che, nel momento dell'ultima partita con la maglia della Juventus addosso gli concesse una standing ovation da parte di tutto lo Stadium.che lo hanno visto e vedono come un leader da tempo.La Roma non ha budget per operare nel mercato in entrata a meno di eventuali cessioni ad oggi non previste.Le opzioni sono due: la prima un prestito secco con l'Union Berlino che dovrebbe esercitare subito l'opzione di rinnovo nel suo contratto annuale, pista ad oggi non praticabile. La seconda è quella che invece il giocatore sta provando a chiudere e comporterebbeSe ci riuscirà, e con l'ok dello spogliatoio già in tasca, per Bonucci conquistare il cuore del popolo romano potrebbe essere meno complicato del previsto.