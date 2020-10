La Roma è pronta a cedere, in prestito, il giovane Calafiori per garantirgli continuità. Classe 2002, secondo il Corriere dello Sport i giallorossi hanno detto no a 8 milioni di euro arrivati dalla Fiorentina per mantenerne la proprietà: ma ora, Fonseca, come alternativa a Spinazzola in quel ruolo vuole qualcuno di più esperto, col giovane che può andare a farsi le ossa altrove.