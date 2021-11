Non si placa l'entusiasmo su Felix Afema-Gyan, l'attaccante ghanese classe 2003 autore di una doppietta che ha regalato i 3 punti contro il Genoa domenica scorsa. La Roma se lo coccola consapevole di avere un gran prospetto tra le mani, strappato alla concorrenza di tanti club tra cui il Milan, come dichiarato dal procuratore del giocatore Oliver Arthur: "portarlo a Roma non è stata una trattativa scontata, di solito i club italiani non usano gli slot da extracomunitari per giocatori così giovani. La Roma, soprattutto nelle persone di Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo, hanno dimostrato sin da subito un grande interessamento. Voglio fargli i complimenti per quanto sono stati professionali, hanno capito subito il valore del ragazzo. Anche il Milan era interessato ma, come ho detto prima, in Italia è raro che un club usi i propri slot da extracomunitari per giocatori così giovani".