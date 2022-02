Nuova avventura per Bryan Reynolds, che nel mercato di gennaio ha lasciato la Roma per trasferirsi in Belgio nel KV Kortrijk. A raccontare la trattativa è stato il dg del club belga Matthias Laterme: "I contatti sono stati positivi fin da subito, ne abbiamo iniziato a parlare a inizio gennaio ma noi eravamo molto interessati. Abbiamo provato a prenderlo in prestito per un anno e mezzo, ma non è stato possibile per motivi economici. Così l'abbiamo preso fino a giugno".