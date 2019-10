Emergenza Roma a centrocampo. Fonseca si è inventato Gianluca Mancini davanti alla difesa per trovare una soluzione temporanea. Si va verso questa soluzione anche per la sfida di domani alle 18 contro il Milan, ma non può essere una scelta definitiva. Per questo i dirigenti giallorossi hanno iniziato a sondare il mercato degli svincolati, dal quale può arrivare il centrocampista (ma anche difensore) Jack Rodwell, classe '91. Rodwell ha già svolto le visite mediche e si allena a Trigoria così come Marcel Buchel, considerato l'alternativa all'inglese cresciuto nell'Everton.



RETROSCENA - Ma Rodwell sarebbe potuto arrivare anche prima in Italia: il centrocampista, infatti, era stato offerto al Frosinone prima a gennaio scorso, quando i gialloblù erano ancora in Serie A, poi quest'estate, dopo la scadenza del contratto con il Blackburn in Championship (seconda divisione inglese). Doppio - secco - no da parte del Frosinone, anche per una richiesta d'ingaggio considerata eccessiva dal club. Dopo averla sfiorata in passato, ora per Rodwell può essere arrivato il momento di sbarcare in Italia con la maglia della Roma, che cerca un giocatore già pronto da mettere in campo il prima possibile.