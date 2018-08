Franck Kessié e Bryan Cristante avrebbero potuto giocare a maglie invertire la prossima sfida tra Milan e Roma. Già, perché il centrocampista italiano è cresciuto nel settore giovanile rossonero, mentre l'ex Cesena ha discusso a lungo un passaggio in giallorosso. I contatti tra Atalanta e Roma andavano avanti a gennaio 2017, si parlava di un trasferimento per l'estate successiva, ma alla fine a spuntarla è stato il Milan, come svelato dalla Gazzetta dello Sport.