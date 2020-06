Rolando Mandragora è stato nel mirino della Roma in passato. Lo ha confermato il suo agente Luca De Simone a Teleradiostereo: "Non abbiamo mai avuto contatti con la Roma. Sottoscrivo quello che ha detto Petrachi ieri. Probabilmente le due dirigenze hanno dialogato a gennaio, ma era un'operazione complicata per il valore del giocatore e i pochi giorni a disposizione per chiuderla. C'è stato un sondaggio da parte della Roma dopo l'infortunio di Diawara".