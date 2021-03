Ventun’anni compiuti da poco, ma con 63 partite di Serie A alle spalle. Dusan Vlahovic rappresenta in pieno il giocatore a cui la Roma sta pensando per il dopo Dzeko. A Trigoria è un obiettivo da tempo: da giovanissimo piaceva a Massara che lo consigliò a Monchi ma l'attuale dirigente rossonero non fu ascoltato. Poi piaceva a Petrachi prima di dirottare sul più economico Kalinic che potrebbe pure ritrovarlo a Firenze, e piace a Pinto. È forte, ha carattere, è giovane, conosce bene l’Italia e il campionato: l’identikit è quello perfetto per le strategie dei Friedkin, scrive la Gazzetta dello Sport.