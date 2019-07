Matias Vargas è stato per qualche minuto un calciatore della Roma, o quasi. Petrachi, infatti, aveva convinto il Velez a cederlo ai giallorossi dopo un'offerta di 9 milioni più bonus. Il centrocampista argentino - ovviamente felice di giocare con la Roma - piaceva già ai tempi del Torino al ds. L'operazione - rivelata da Centro Suono Sport - era praticamente conclusa poi però è arrivato l'alt della società durante l'incontro a Siena con Pallotta e Baldini. La Roma ha congelato la trattative e nel frattempo si è inserito l'Espanyol che si è assicurato Vargas per 10 milioni. Rimpianto oppure no? Lo vedremo nella prossima Liga.