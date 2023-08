La Roma prende Azmoun, e continua a sognare un altro colpo sul finire di mercato. In questi giorni però a Trigoria il nome che tutti erano pronti ad abbracciare portava a Duvan Zapata. C'è un retroscena dell'ultima ora per il colombiano. Nella notte di ieri, infatti, l'Atalanta avrebbe provato a riaprire i contatti con la Roma sulle cifre stabilite prima del dietrofront di Gasperini: 10 milioni tra parte fissa e bonus. A quel punto Pinto, infastidito dal tira e molla, ha declinato ogni tipo di dialogo per andare a chiudere Azmoun.