Bryan Reynolds alla prima da titolare contro il Bologna, parla a Roma Tv prima dell'incontro: "La Serie A? Il gioco è molto veloce e il ritmo molto alto, ormai sono già alcuni mesi che mi alleno con la squadra. Mi sto abituando e adesso sta a me dimostrare quello che faccio in allenamento. Differenze con la MLS? Il calcio qui è diverso e più difficile sotto il piano tattico e bisogna trovare gli automatismi sulla linea difensiva. Basta un minimo errore per essere puniti, è importante avere concentrazione. Esordio dal 1'? E' una giornata speciale per me e per la mia carriera, sono felicissimo di avere questa occasione e darò tutto".