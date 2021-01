Questione di ore. Poi Fonseca potrà dare il benvenuto al secondo giocatore della storia della Roma. ​Ovvero Bryan Reynolds, il rinforzo per la fascia destra strappato alla concorrenza della Juventus. Il terzino di proprietà del Dallas è ansioso di sbarcare nella Capitale ma anche lui è costretto a fare i conti col Covid. Come il El Shaarawy anche Reynolds ha una carica virale molto bassa, che lo ha costretti però all'isolamento. Oggi il diciannovenne verrà sottoposto a un nuovo tampone sperando nella negatività, se così fosse potrà prendere le valigie e volare a Roma tra domani e venerdì per svolgere le visite mediche e assistere in tribuna alla sfida col Verona.



CIFRE - Sono state risulte tutte le ultime beghe contrattuali: i problemi legati alla diversa fiscalizzazione tra gli Stati Uniti e l’Italia e la consegna del nuovo passaporto. Chiuso da tempo l'affare tra Roma e Dallas per il trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a sette milioni di euro più il 15% della futura rivendita, al giocatore invece contratto quinquennale a settecentomila euro a stagione con bonus a salire.