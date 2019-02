Non solo Manolas. A rischiare il derby in casa Roma c'è pure Under che a dire il vero è fermo ai box da più di un mese. Il turco doveva rientrare sabato col Frosinone ma venerdì nella rifinitura ha accusato una ricaduta al flessore della coscia destra colpita da lesione contro il Torino. Oggi verranno valutate le sue condizioni ma è in forte dubbio con Lzio e Porto.