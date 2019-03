Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Roma ha fissato in 30 milioni di euro il prezzo per cedere il cartellino di Edin Dzeko. Un cifra ritenuta fuori mercato dai tanti club interessati al giocatore (fra cui l'Inter) perchè la punta bosniaca ha 33 anni ed è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione.