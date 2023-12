Il nome di Lazaros Lambrou molto probabilmente non vi dirà nulla, ma il calciatore che nel 2016 stava per vestire la maglia della Roma Primavera potrebbe diventare un problema per il club. Come riporta ForzaRoma.info Infatti, l’agente Lambros Choutos, ex attaccante della Roma dal 1995 al 1999, ha portato la sua ex società davanti al Tribunale civile di Atene. L’atto di citazione ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a causa dell’interruzione della trattativa tra Lambrou e la Roma nel febbraio del 2016. Choutos ha chiesto un risarcimento di 568.612,50 euro, più interessi e 50.000 euro più interessi per danni morali. Le parti hanno già presentato le rispettive memorie difensive il 13 febbraio 2023 e le relative memorie di replica in data 28 febbraio 2023. Ora sono in attesa di conoscere la data dell’udienza di discussione. Nelle more, come richiesto dal diritto processuale civile greco per questo tipo di controversie, il procuratore del calciatore ha avviato un procedimento di mediazione. All’esito di un primo incontro in data 30 gennaio 2023, il procedimento si è concluso con esito negativo.