Venticinque minuti e tanti rimpianti per non aver accettato la Roma tradendola all'ultimo e disertando il posto sull'aereo che lo stava portando a Fiumicino. Strano il destino di Malcom che dopo tante tribune al Barcellona a gennaio già saluterà il club catalano. A volerlo con forza è il Tottenham – secondo il quotidiano spagnolo Sport – che sarebbe pronto a sborsare cinquanta milioni di euro per assicurarsi l’esterno offensivo. Il Barcellona guadagnerebbe dall’investimento fatto solamente due mesi fa quando sborsò 41 milioni di euro, liberandosi di un giocatore che – al momento – è solo un peso nella rosa di Valverde.