Giorni difficili per Mido, l'ex attaccante egiziano di Ajax e Tottenham, passato anche dall'Italia in un'esperienza alla Roma tutt'altro che entusiasmante. Tutto è iniziato sabato scorso, quando l'Al Wahda, squadra saudita di cui era allenatore, ha perso in casa per 4-0 il big match di campionato contro l'Al-Nassr. Secondo la ricostruzione del Sun, un tifoso dopo la bruciante sconfitta ha scritto su Twitter che Mido avrebbe meritato l'esonero, ricevendo dal diretto interessato una risposta decisamente offensiva.



Quel tweet ha condannato il 36enne Mido a una settimana da incubo: innanzitutto l'esonero dall'Al Wahda, ma soprattutto il rischio di pene corporali che aleggia ora su di lui. Secondo la legge dell'Arabia Saudita, infatti, per un'ingiuria pubblica a un cittadino saudita si rischiano fino a 10 colpi di verga. Lui si difende sostenendo che il suo account fosse stato hackerato, e che dunque l'autore dell'insulto al tifoso fosse un'altra persona. Basterà ad evitare la fustigazione?