L’Uefa respinge il ricorso per la riduzione della squalifica di Gianluca Mancini. Il principale organo calcistico europeo ha ratificato le tre giornate di stop per il difensore, fermato a seguito della sfida della passata edizione tra i giallorossi e il Siviglia. Mancini non sarà a disposizione del tecnico Fonseca per la sfida di domani sera contro il CSKA Sofia e non prenderà parte nemmeno alla prima delle due gare con il Cluj, rientrando dunque per la quarta giornata del Gruppo A di Europa League.