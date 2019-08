Dopo i due giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca, la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria. La squadra ha svolto un lavoro in palestra, poi il riscaldamento per poi allenarsi sulla rapidità, sul possesso/recupero della palla e infine sulla tattica (attacco contro difesa). Veretout e Pastore hanno svolto parte della seduta in gruppo e una parte lavorando individualmente. Lorenzo Pellegrini non si è allenato per motivi personali.