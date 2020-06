Davide Zappacosta è pronto a tornare in campo. Dopo la rottura del crociato, il terzino della Roma ha 12 partite a disposizione per convincere il club giallorosso a trattenerlo. Nelle idee dei capitolini c'è la volontà di rinnovare il prestito per un'altra stagione con il Chelsea, che però vorrebbe un obbligo di riscatto legato al numero di presenze.