Nei giorni scorsi la Roma ha respinto un'offerta molto importante del Bordeaux per Zan Celar. Il club giallorosso punta molto sull'attaccante classe '99 - 28 gol in 29 partite con la Primavera nelll'ultima stagione - e vuole darlo via solo in prestito. Su Celar ci sono Pescara, Perugia e Frosinone, la Roma ha già fatto sapere che lo girerà alla squadra che garantirà un posto da titolare al ragazzo. E intanto ha rifiutato una super offerta del Bordeaux.