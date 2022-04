Riflessioni in corso a Trigoria dopo che è stato proposto Nemaja Matic in uscita dallo United. Il serbo è uno dei pupilli di Mourinho e sarebbe felice di tornare a lavorare con lui. A frenare la pista giallorossa l'alto ingaggio da 7 milioni (da attutire col Decreto crescita) e l'età non più giovane di Matic che si avvia verso le 33 primavere.