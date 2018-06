Venti milioni più bonus, praticamente 25. E' questa l'ultima offerta di Monchi all'Ajax per Justin Kluivert. Visto il contratto in scadenza, il club olandese potrebbe accettare l'offerta per l'attaccante che ha già trovato da tempo l'accordo con la Roma. Nell'affare può finire pure Ziyech per una cifra complessiva di 50/55 milioni.