Ancora niente rinnovo per Nicolò Zaniolo. Il fantasista e la Roma si erano promessi di provare a trovare un'intesa in tempi brevi sul prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2024, ma così non è andata. E, anzi, al contrario, l'appuntamento fra Tiago Pinto e l'agente Vigorelli è slittato ancora con il Corriere dello Sport che sottolinea come se ne riparlerà direttamente nel 2023.