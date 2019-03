14 gol e 11 assist in Eredivisie, 2 e 1 un assist in Champions League. Numeri da capogiro per Hakim Ziyech con l'Ajax, l'esterno olandese di nascita ma marocchino di origine ha messo la firma sullo storico successo ottenuto contro il Real Madrid. E pensare che Hakim poteva essere un giocatore della Roma in estate, sedotto e poi abbandonato da Monchi.