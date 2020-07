Continuerà con la maglia giallorossa l’avventura di Matteo Cardinali. L’estremo difensore classe 2001 ha sottoscritto un accordo triennale con la Roma che lo porterà a essere il terzo portiere del futuro, dopo un altro anno passato da titolare della Primavera di Alberto De Rossi. In Serie A zero minuti e zero presenze fin qui per Cardinali, che è stato aggregato per tutto l’anno alla prima squadra avendo l’occasione di allenarsi con i più esperti Pau Lopez e Mirante.