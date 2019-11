La Roma è al lavoro per blindare Lorenzo Pellegrini. Il club giallorosso sta portando avanti la trattativa per prolungare il contratto del centrocampista dal 2022 al 2024, con tanto di aumento d'ingaggio da 2 a 3 milioni di euro netti a stagione.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultimo nodo da sciogliere è legato all'attuale clausola di rescissione da 30 milioni di euro pagabile in due anni, che la Roma vuole eliminare per scongiurare i possibili assalti di altri club come Inter, Juve o Milan.