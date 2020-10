Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Il giovane giallorosso è in procinto di firmare un rinnovo di contratto che lo legherà alla squadra di Trigoria fino al 2025. Per lui – scrive La Gazzetta dello Sport – anche un ritocco sull’ingaggio che salirà dai 2,2 milioni attuali (bonus compresi) a circa 3 milioni più bonus. Un accordo che, in un momento difficile per il ragazzo dopo il secondo infortunio al ginocchio in pochi mesi, dimostrerebbe la fiducia che la società ripone nel giocatore. I Friedkin vogliono cominciare a costruire una squadra solida e ambiziosa, e vedono in Zaniolo un elemento imprescindibile di questo percorso di crescita.