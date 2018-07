Tutto fatto per il rinnovo di Alessandro Florenzi con la Roma. L’annuncio, come riporta “Il Messaggero”, arriverà in stile Nainggolan: l’anno scorso il Ninja aveva firmato il nuovo contratto durante la tournée e poi ufficializzato a Boston con il presidente Pallotta. Stesso discorso potrebbe verificarsi con Florenzi, o a Dallas o a casa del presidente giallorosso. Come riporta “Il Tempo”, il terzino giallorosso ha accettato l’ultima offerta della Roma, con aumento di centomila euro rispetto alla precedente proposta: Florenzi percepirà 2,8 milioni netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni.