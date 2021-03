Jordan Veretout va ko, ma buone notizie possono arrivare fuori dal campo. Sì, perché come ribadisce il Corriere dello Sport Tiago Pinto, direttore generale della Roma, a breve può convocare in sede il francese per rinnovargli il contratto: non c'è fretta vista la scadenza nel 2024, ma la volontà della dirigenza capitolina è quella di far sentire la sua vicinanza all'ex Fiorentina in un momento non semplice.