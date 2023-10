Sei esterni in rosa e uno spazio sempre minore può portare Zalewski a considerare anche altre opzioni nella finestra di mercato invernale. Anche perchè non si registrano sviluppi sul fronte societario, visto che giocatore e entourage sono in attesa di raggiungere un accordo per il prolungamento contrattuale con adeguamento dell’ingaggio, visto che al momento non arriva nemmeno al milione di euro. Saranno mesi di importanti valutazioni, ma che a parlar sia prima il campo. Lo riporta il Romanista.